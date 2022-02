ميزات جديدة لـ”إنستغرام” لجعل التواصل أكثر متعة

كشفت شركة “ميتا” عن ميزات جديدة لتطبيق “إنستغرام”، تهدف لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين.

وتبعا للشركة فإن مستخدمي ميزة “القصص” وميزات الرسائل المباشرة في “إنستغرام” سيحصلون على صور تعبيرية ثلاثية الأبعاد تبين وجوها شبيهة بالوجوه التي يستخدمونها في صور صفحاتهم على التطبيق.

وستتوفر هذه الصور حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسيكون بإمكانهم استعمالها مع الملصقات و”القصص” في إنستغرام”، أو تحميلها مكان صور الملف الشخصي في تطبيق “فيسبوك” أو تطبيق “مسنجر”، أو مع المنصات الإلكترونية التابعة لـ” ميتا” مثل منصة Quest VR.

وسيكون بإمكان مستخدمي الصور إضافة ملحقات إلى الوجوه مثل النظارات أو القبعات وغيرها، أو إرفاقها بعبارات مختلفة لتهنئة المستخدمين الآخرين بالمناسبات المختلفة.

BR3AKING: 3D avatars are coming to Facebook, Instagram, and Messenger pic.twitter.com/RJP5MSv6fY

— The Metaverse (@themetav3rse) January 31, 2022