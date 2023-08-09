ميزات جديدة لمستخدمي تطبيق رسائل غوغل

مر وقت طويل منذ أن بدأت غوغل في دفع خدمات الرسائل الغنية RCS كمعيار جديد للرسائل النصية، لتحل محل الرسائل القصيرة.

وبينما تعمل الشركة على الحصول على المزيد من المستخدمين، تواصل شركة التكنولوجيا العملاقة إضافة ميزات جديدة.

وفي تطور جديد، أعلنت غوغل أنه سيتم تمكين RCS افتراضيًا لجميع المستخدمين ما لم يتم تعطيله مسبقًا من قبل المستخدم.

أيضًا، سيتم الآن تشفير رسائل RCS في تطبيق الرسائل بالكامل من طرف إلى طرف افتراضيًا.

وبالنسبة للتسجيل في RCS، فبدلاً من التسجيل يدويًا في الخدمة أو التسجيل برقم هاتف، سيتم التسجيل الآن تلقائيًا في الخلفية دون الحاجة إلى إدخال المستخدم.

ومن خلال التشفير من طرف إلى طرف، ستبقى الرسائل خاصة من غوغل وكذلك من مشغلي الشبكات، مما يجعلها علامة فارقة للخدمة.

وأعلنت شركة غوغل أيضًا أن الدردشات الجماعية في الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف.

بصرف النظر عن التشفير، يأتي RCS مزودًا بالعديد من التحسينات على الرسائل القصيرة القياسية، مثل مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة، فضلاً عن القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة.