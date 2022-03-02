ميزات جديدة لمستخدمي “سفاري” في أبل

كشف تقرير حديث أن شركة آبل تخطط لإضافة ميزات جديدة إلى متصفح الويب Safari الخاص بها، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، يخطط عملاق التكنولوجيا لإضافة تبديل الوضع المظلم لكل موقع ويب في المتصفح لنظامي التشغيل iOS و macOS.

وكما يوحي الاسم، ستسمح الميزة للمستخدمين بتعيين الوضع الداكن أو الوضع الفاتح لمواقع الويب المختلفة حسب اختيارهم، وسيعمل بشكل مشابه تمامًا للموضوع المظلم الذي تقدمه Google حيث يمكنك تعيين السمات المفضلة لصفحات الويب الخاصة بـ Google بما في ذلك صفحة Google الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث.

وتم اكتشاف مرجع الميزة في شفرة WebKit، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، WebKit هو محرك أبل الذي يشغل Safari ويمكن لأي شخص على Github الوصول إلى شفرته.

ويكشف التقرير من 9to5Mac أيضًا أن الشركة تعمل أيضًا على ميزة ستمنحك خيار السماح أو حظر النوافذ المنبثقة المشروطة لمواقع ويب معينة.

وبصرف النظر عن هذا، يكشف التقرير أن أبل تعمل على واجهة برمجة تطبيقات جديدة لإدارة الأذونات الممنوحة لمواقع الويب لجمع ملفات تعريف الارتباط، ونظرًا لأن جميع هذه الميزات مصنفة على “TBA” (سيتم الإعلان عنها) ، فليس من الواضح بعد متى ستطرحها أبل.

وتستعد أبل حاليًا لإطلاق تحديث iOS 15.4 لأجهزة iPhone. قام عملاق التكنولوجيا بتصنيف الإصدار التجريبي الرابع للتحديث القادم الأسبوع الماضي، مع تحديث نظام التشغيل، تخطط أبل لإحضار وظيفة جديدة إلى ميزة Face ID والتي ستسمح للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة iPhone الخاصة بهم باستخدام قناع.

وفي الوقت الحالي، تقتصر الميزة على مستخدمي الإصدار التجريبي فقط، ومع التحديث التجريبي الجديد، عندما تحاول فتح قفل iPhone من خلال Face ID باستخدام قناع، سيُطلب منك “Look Down” لإلغاء قفل هاتفك الذكي، ستظهر المطالبة فقط إذا كنت تحتفظ بجهاز iPhone الخاص بك أقل من مستوى العين.