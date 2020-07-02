ميزات جديدة لمستخدمي “واتساب”

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يعتمد حوالي ملياري مستخدم حول العالم على مميزات تطبيق واتساب الشهير، حيث يساهم في التواصل الفعّال مع الآخرين، والتراسل بحرفية مع توفير تجربة بسيطة وموثوقة للدردشة مع الأصدقاء، والعائلة.

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب عن عدد من التحديثات التي ستصل إلى تطبيق واتساب وعلى جميع الأجهزة بما في ذلك نسخ تطبيقات الهواتف الذكية أو على سطح المكتب ونسخة الويب.

يستعد تطبيق واتساب لإضافة خاصيات جديدة للمستخدمين، تركز على محادثات الفيديو، بالإضافة لبعض الإضافات التي تسهل الاستخدام.

ونشر التطبيق المملوك لفيسبوك مدونة هذا الأسبوع، عدد فيها الميزات الجديدة القادمة لتطبيق المحادثات الأكثر شعبية.

ومن بين الميزات الجديدة، سيسمح التطبيق للمستخدمين بإضافة مستخدمين آخرين، عن طريق الرمز الرقمي.

كما سيتيح التطبيق للمستخدمين على الكمبيوتر، باستخدام الوضع المظلم لواتساب، بخلفية سوداء، بدلا عن البيضاء.

وسيطرح التطبيق ملصقات “ستيكرز” متحركة جديدة، للاستخدام خلال المحادثات.

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الفيديو، طور واتساب من خاصية محادثة الفيديو.

ويسمح التطبيق بدخول 8 أشخاص لمحادثة الفيديو مرة واحدة، كما سيتيح الآن للمستخدم تكبير وتصغير صورة شخص واحد في المحادثة.

ومن المنتظر أن يضاف زر الفيديو لمجموعات المحادثات على واتساب، والتي سيتمكن فيها المستخدم بدعوة جميع الأعضاء لمحادثة فيديو بنقرة زر واحد فقط.

ووفقا لواتساب، فإن هذه الميزات الجديدة سيتم إصدارها على التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة.