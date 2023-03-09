ميزات جديدة من تيليغرام في التحديث الأخير.. إليكم أبرزها

أطلقت شركة تيليغرام مجموعة من التحديثات الهامة والمميزة في تحديثها الأخير لشهر آذار/مارس، كان أبرزها وضع توفير الطاقة الذي يُحسَّن أداء التطبيق لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل.

وأوضحت تيليغرام أن التأثيرات الحركية الجميلة في التطبيق والتأثيرات الخفيفة مُصمّمة بحيث تجعل أي جهاز يبدو قويًا، ولكن يمكن الآن تعطيلها لتمديد حياة البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

وأضافت الشركة أنه يمكن تعيين وضع توفير الطاقة ليشتغل تلقائيًا حينما تصل بطاريتك إلى نسبة مئوية محددة، مع تغيراتٍ فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة.

ويمكن لمستخدمي نظام (آي أو إس) من آبل أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية، وأشارت تيليغرام إلى أنها لا تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة «يتم التحديث…» على تيليغرام تظهر أكثر من المُعتاد.

وقالت الشركة إنها اختبرت لنظام أندرويد أكثر من 200 نوعٍ من الأجهزة لترى أداء التطبيق، وأنشأت إعدادات افتراضية محسّنة لضمان حصول جميع المستخدمين على أفضل تجربة.

هذا، ويمكن تشغيل وضع توفير الطاقة أو تعديل الإعدادات الفردية للتشغيل التلقائي، والتأثيرات الحركية، والتأثيرات، من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم خيار توفير الطاقة.

وبالإضافة إلى ميزة توفير الطاقة، أعلنت تيليغرام عن منح مستخدميها مزيدًا من المرونة في تغيير سرعة التشغيل لمقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية، والرسائل المرئية.

ولتسهيل التعاون في الفرق الصغيرة، تُظهر الآن حالة القراءة في المجموعات المحتوية على أقل من 100 عضو، الوقت الذي قرأ فيه كل عضو رسائلك. وبإمكان مستخدمي تيليغرام التحكم فيمن يستطيع إضافتهم إلى المجموعات. فإذا دعوت مستخدمًا يحظر ذلك، بإمكانك الآن إرسال رابط دعوة كرسالة بسرعة. وستُظهر روابط الدعوة الآن معاينات في المحادثات ليكون بإمكانك فورًا رؤية إلى أين تؤدي.

وقالت تيليغرام إنه أصبح بإمكان مطوريّ البوتات الآن توطين بوتاتهم بالكامل عن طريق ترجمة وصف البوت وقسم «ماذا يمكن لهذا البوت فعله؟» إلى لغاتٍ عدة.

وبإمكان مستخدمي نظام (آي أو إس) تحديد المحادثات جميعها كمقروءة في أي مجلد بضغطة واحدة. وعند تحويل الرسائل، فبالإمكان استعمال المجلدات لإيجاد المحادثة الصحيحة بسرعة. وستُضاف هذه التحسينات إلى تطبيق أندرويد في أحد تحديثات تيليغرام القادمة.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليغرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام (آي أو إس)، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.