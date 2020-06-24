ميزات جديدة من غوغل للباحثين عن “المتعة والترفيه”

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على قضاء أوقات ممتعة .

أطلق محرك البحث الأشهر في العالم “غوغل” مجموعة من الميزات الجديدة للباحثين عن “المتعة” و”الترفيه”.

وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “غوغل” أطلق ميزات جديدة، تسهل على المستخدم العثور على الأفلام والمسلسلات والعروض التي يمكن مشاهدتها.

وسيرى مستخدمو “غوغل” من خلال الميزة الجديد مجموعة من الاقتراحات، التي يقدمها العدد من موفري خدمات الترفيه الرقمي، مثل العروض الجيدة التي يمكن أن يشاهدها، بناء على خوارزمية تعتمد على “ما يشاهده” أو يفضله المستخدم.

وتعاقدت “غوغل” في تلك الخدمة مع موفري خدمات الترفيه الرقمي مثل “ديزني بلس”، و”هوت ستار”، و”سوني ليف”، و”فووت” و”غوغل بلاي موفيز آند تي في”، و”يوتيوب” و”نتفلكس”، وغيرها من خدمات الترفيه الرقمي.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر اللغات الإقليمية مثل العربية والهندية وبالإضافة إلى اللغات الرئيسية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

يأتي هذا في الوقت الذي يقضي فيه الأشخاص المزيد من الوقت في المنزل، ويبحث الكثيرون عبر الإنترنت عن الإلهام لعروض أو أفلام جديدة لمشاهدتها.

عندما ينقر المستخدم على زر “تحرير موفري الخدمة”، يمكنه اختيار الاشتراك التلفزيونية والأفلام التي يمتلكها بالفعل، ولن يؤدي ذلك إلى حصوله على توصيات مخصصة فحسب، بل سيرى أيضًا بسرعة مكان استئجاره أو شرائه أو مشاهدته يختار مجانا مع اشتراكاتهم، وفقا للميزة الجديدة الموجودة في محرك البحث العملاق، التي أطلقت عليها “قائمة المشاهدة”.