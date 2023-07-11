ميزات جديدة من واتساب

طرح واتساب ميزة لمختبري الإصدار التجريبي على أندرويد تدعم تسجيل الدخول إلى واتساب ويب باستخدام رقم هاتف. كما يقوم بتطوير فلاتر جديدة لتحسين فرز الدردشة.

يتطلب النظام الأساسي حاليًا من المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هواتفهم الذكية من أجل تسجيل الدخول إلى إصدار الويب الخاص بخدمة الرسائل. بعد تنزيل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، يمكنك اختيار تسجيل الدخول على متصفحك باستخدام رقم هاتفك المحمول وهي ميزة قد تكون مفيدة إذا كانت كاميرا هاتفك لا تعمل بشكل جيد. يقوم واتساب أيضًا بتطوير فلاتر جديدة لتحسين فرز الدردشة.

تسجيل الدخول على واتساب ويب برقم الهاتف

ويمكن العثور على الميزة الجديدة من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم تحديد الأجهزة المرتبطة وربط جهاز والمصادقة باستخدام ماسح بصمة الهاتف أو إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الخاصة بهاتفك. في الشاشة التالية، سترى ماسح رمز الاستجابة السريعة، إلى جانب خيار جديد موجود في الأسفل، اربطه برقم الهاتف بدلاً من ذلك

يؤدي النقر فوق الزر الجديد إلى عرض شاشة جديدة تطالب المستخدم بفتح واتساب ويب والنقر فوق الارتباط برقم الهاتف. بعد إدخال رقم هاتفك، سترى رمزًا مكونًا من 8 أرقام يجب إدخاله في تطبيق واتساب على هاتفك لإكمال عملية ربط الجهاز.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام أندرويد يدعم فقط تسجيلات الدخول لأرقام الهاتف على واجهة الويب ولا يدعم تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتف محمول على واتساب ديسك توب أو على أجهزة محمولة ثانوية.

لا توجد أي معلومات حول متى سيوسع واتساب هذه الميزة إلى تطبيقه على آي أو إس، أو متى يتم طرح الميزة للمستخدمين على قناة التحديث المستقرة على أندرويد.

ميزة تصفية الرسائل

وفي الوقت نفسه، اكتشف موقع WABetaInfo أيضًا ميزة جديدة قيد التطوير تتيح لك تصفية الرسائل ببضع نقرات. بدلاً من علامات تبويب التنقل التي تم نقلها إلى أسفل تطبيق الدردشة، أضاف واتساب عوامل تصفية جديدة مثل (الكل غير مقروءة وشخصية وعمل)، ستسمح هذه المرشحات للمستخدمين بتجميع الدردشات المختلفة بناءً على ما إذا تم فتحها أو لا تزال غير مقروءة ، وإدراج محادثات واتساب بينزنس من خلال النقر على أحد المرشحات الأربعة.