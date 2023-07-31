ميزات راوتر Archer Air R5 الجديد من "تي بي لينك"

أعلنت شركة “تي بي لينك” عن إطلاق الراوتر Archer Air R5 الجديد، الذي يمتاز بتصميم أنيق، بالإضافة إلى موسع نطاق تغطية الشبكة Archer Air E5.

وأوضحت الشركة الصينية أن الأجهزة الجديدة تمتاز تصميم نحيف للغاية؛ حيث لا يتعدى السُمك 8 ملم.

ويعتبر الموديل Archer Air R5 بمثابة جهاز راوتر Wifi 6، ويمكن وضعه بشكل غير ملفت للأنظار في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المكتب، كما يعتمد موسع نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية Archer Air E5 الجديد على نفس مفهوم التصميم؛ حيث يتم تثبيت الأجهزة الجديدة على أي حائط بواسطة الحامل أو الأشرطة اللاصقة.

وقامت تي بي لينك بتزويد الأجهزة الجديدة بوحدة AX3000 WiFi 6 فائقة الأداء، والتي تعمل في نطاق التردد 4ر2 و5 جيجاهرتز وبمعدل 2402 ميجابت/الثانية، ويمكن استعمال هذه الأجهزة بمفردها أو في الشبكات المتداخلة.

وأكدت الشركة الصينية أنها اعتمدت على الهوائيات الذكية في أجهزتها الجديدة، والتي تتمكن عن طريق الخوارزميات من تحديد موقع الأشخاص المشاركين في الشبكة، ويمكن للمستخدم الاختيار بين الأوضاع المختلفة مثل الوضع التلقائي، ووضع التغطية الأفقية، ووضع التغطية الرأسية في المنازل متعددة الطوابق.