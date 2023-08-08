الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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ميزات شاشة Xiaomi 8 Pro الذكية

منذ 36 دقيقة
شعار شركة شاومي "xiaomi"

شعار شركة شاومي "xiaomi"

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أطلقت شركة شاومي في السوق الصيني عن شاشة Xiaomi Smart Display 8 Pro التي تنطلق بقدرة بطارية 7500 mAh.

تتميز شاشة Xiaomi 8 Pro الذكية بتقنية LCD بحجم 8 إنش، وميزة التحكم في الأجهزة الذكية مع واجهة MIUI Home OS، كما تدعم الشاشة بث الموسيقى ومحتوى الفيديو، وتدعم البطارية المميزة بقدرة 7500 mAh إستمرار تشغيل الشاشة لفترات طويلة.

من جانب أخر لم تكشف شاومي عن الكثير من تفاصيل الشاشة الذكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Xiaomi Smart Display 8 Pro تدعم نفس المهام المميزة للإصدار السابق مثل مكالمات الفيديو، والإتصال بالهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفاز الذكية، وكاميرات المراقبة.

كما تدعم الشاشة ربط أكثر 3000 جهاز ذكي، ومن المتوقع أن يدعم إصدار Pro بعض المهام المتطورة، ويتوفر هذا الإصدار في السوق الصيني بدءاً من 8 من أغسطس.

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