ميزات هاتف فيفو الذكي الجديد V29

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي V29 الجديد، الذي يمتاز بجسم مقاوم للماء والغبار وفقا لفئة الحماية IP68.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي V29 الجديد من الفئة المتوسطة يأتي بشاشة AMOLED قياس 78ر6 بوصة وبدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ثماني النوى Snapdragon 778G من كوالكوم بسرعة 4ر2 جيجاهرتز مع دعم شبكة 5G. ويتم تدعيم المعالج بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي V29 على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة مونوكروم بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل FunTouch OS 13، كما أنه يدعم تقنيات Wi-Fi و Bluetooth 5.3.

وتم تجهيز الهاتف V29 الجديد ببطارية سعة 4600 مللي أمبير ساعة، وهو يتوفر باللونين Peak Blue وNoble Black.