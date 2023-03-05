ميزات هاتف موتورولا الجديد Moto G73

تواصل شركة موتورولا دفعها للمناسة في سوق الهواتف الذكية، بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد Moto G73 الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.4/73.8/8.3) ملم، وزنه 181 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 930 ، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.