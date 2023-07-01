الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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ميزات وسعر هاتف G42 من نوكيا

منذ 19 ساعة
هاتف نوكيا الجديد

هاتف نوكيا الجديد

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كشفت HMD مؤخراً عن هاتف Nokia G42 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 480 Plus، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وسعر 249 يورو.

يميز هاتف Nokia G42 بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 3.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

ويتميز Nokia G42 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات (f/1.8)، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20W.

هاتف Nokia G42 يأتي بمعايير IP52 لمقاومة رذاذ الماء، ويضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Nokia G42 بألوان الرمادي والبنفسجي على أن ينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 249 يورو.

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