ميزة تنافسية.. محرك البحث "DuckDuckGo" ينضم لسباق الذكاء الاصطناعي

انضم محرك البحث “DuckDuckGo” أحد أبرز المانفسي لمحرك البحث العالمي “غوغل” إلى سباق التنافس في استخدام تقنيات الذماء الاصطناعي.

وأطلق ” DuckDuckGo” ، ميزة جديدة باسم DuckAssist تعتمد الذكاء الاصطناعي لتوليد إجابات باللغة الطبيعية.

خاصية “DuckAssist ” التي أُطلقت تعتمد على تقنية شركة OpenAI المطوّرة لـ ChatGPT، وكذلك على تقنية Anthropic التي تُعتبر غوغل أحد المستثمرين فيها.

وعلى عكس نسخة الذكاء الاصطناعي من محرّك Bing، لا تُقدّم DuckAssist خاصّية الدردشة بل تُركّز على تقديم إجابة مُلخّصة ومُختصرة على استفسارات المستخدمين، كما أنها تعتمد حاليًا خلال فترتها التجريبية على البحث في مصادر محدودة مثل ويكيبيديا والموسوعة البريطانية.

وقالت الشركة إن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى الإجابة بشكلٍ أفضل عن أسئلة المستخدم مقارنةً بنتائج البحث التقليدية، أو الإجابات الفورية الأخرى. وأضافت أنه يجب على المستخدمين لتجربة الخدمة الجديدة إدخال سؤالٍ من النوع الذي يُمكن الإجابة عنه من خلال ويكيبيديا، وذلك في مربع بحث DuckDuckGo. وإذا كان بإمكان DuckAssist توليد إجابة، فسوف تظهر الإجابة فوق نتائج البحث التقليدية. وتتوفر DuckAssist بشكل مجاني ولا تتطلب تسجيل الدخول.

وأضافت الشركة أنها تسعى من خلال DuckAssist إلى توفير نتائج بحث دقيقة ومتعلقة بالموضوعات المختلفة، وذلك كجزء من جهودها الواسعة لتوفير بيئة بحث آمنة وتحترم خصوصية المستخدمين.

وتُتاح الميزة الجديدة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط في تطبيقات التصفح التابعة لـ DuckDuckGo على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، وملحقات المتصفح في فايرفوكس وكروم وسفاري. وذكرت الشركة أنها تعتزم إطلاق الخدمة لجميع مستخدمي بحث DuckDuckGo في الأسابيع القادمة. ومن المتوقع أن تتضمن الخطط المستقبلية للشركة إضافة المزيد من المصادر. ويمكن للمستخدمين الراغبين في إلغاء ظهور DuckAssist في نتائج البحث أن يُعطّلوا هذه الميزة بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر أن محرك DuckDuckGo كان قد تأسس في عام 2008 ليكون بديلًا أكثر احترامًا لخصوصية المُستخدم مُقارنةً بالمحركات الأخرى، إذ لا يتعقب DuckDuckGo تاريخ البحث أو المعلومات الشخصية للمستخدمين أو يشاركها مع أطرافٍ أخرى. كما توفر الشركة مجموعة من الميزات الإضافية التي تركز على الخصوصية، بما في ذلك حجب برمجيات التتبّع، والتشفير، ووضعية التصفح الخاص.

وقد حقق المحرك شعبية متزايدة منذ إطلاقه حيث بلغ عدد عمليات البحث اليومية من خلاله أكثر من 100 مليون عملية، وهو متوفر بأكثر من 60 لغة. ومن خلال إطلاق DuckAssist، تأمل الشركةُ تعزيزَ تجربة البحث لمستخدميها مع المحافظة على توفير بديل أكثر أمنًا وخصوصيةً من المحركات الأخرى.

ويُذكر أن خطوة DuckDuckGo تأتي كجزء من توجّه محرّكات البحث نحو دعم الإجابات المكتوبة بلغة طبيعية اعتمادًا على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ كانت مايكروسوفت قد أطلقت الشهر الماضي ميزةً مُشابهةً مدعومةً بتقنية ChatGPT، كما أعلنت غوغل عن إدماج تقنيتها للذكاء الاصطناعي (بارد) Bard في نتائج محرك بحثها.