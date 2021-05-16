ميزة جديدة خاصة بسطح المكتب من إنستغرام

يختبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام“ ميزة جديدة خاصة بسطح المكتب، تتيح للمستخدمين إنشاء منشورات وتعديلها على أجهزة الكمبيوتر.

وتتيح الميزة الجديدة سحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها وقصها ووضع الفلاتر والإشارة إلى الأشخاص والمواقع، حتى تبدو واجهة المستخدم مشابهة تمامًا لواجهة التطبيق على الهواتف المحمولة.

ولم تتم الإشارة إلى موعد إطلاق الميزة التي طال انتظارها، إلا أنه يتم اختبارها حاليّا داخليّا، ويمكن طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق الشهير لمشاركة الصور والفيديو من خلال أجهزة الكمبيوتر.

يذكر أن ”إنستغرام“ دائما ما يطرح معظم الميزات لتطبيق الهاتف، بما في ذلك هذه الوظيفة الخاصة بالقدرة على إنشاء المنشورات وتعديلها.

وبدأ الحديث في العام الماضي عن اهتمام ”إنستغرام“ بتطبيقها على سطح المكتب والسماح بإنشاء منشورات وتعديلها.

وقبل أيام، قدم ”فيسبوك“ مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيقات المراسلة الخاصة به، ومن ضمنها إضافة خاصية رؤية الحالة في البريد الوارد على إنستغرام.

وتعني هذه الميزة أنه بمجرد النظر إلى صندوق البريد الوارد، ستعرف ما إذا كان الشخص الذي راسلته أخيرا قد رأى الحالة الخاصة أم لا.