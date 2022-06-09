ميزة جديدة طال انتظارها في هواتف أيفون 14

ينتظر مستخدمو أيفون صدور نظام التشغيل الجديد “iOS 16” الذي يحمل معه خصائص ومزايا جديدة ومميزة.

في السياق، أعلن الكود المصدري لنظام تشغيل هواتف آيفون الجديد “iOS 16” تفاصيل جديدة حول عائلة هواتف آيفون المقبلة، آيفون 14.

وأشار تقرير، نشره موقع “9to5Mac”، إلى أن الكود المصدري لنظام تشغيل آيفون الجديد يوضح مكونات الشاشة المسؤولة عن إدارة الإضاءة الخلفية لها، مع إشارة صريحة إلى ميزة التشغيل الدائم “Always-On” للشاشة.

وتعتبر تلك الميزة من المزايا المنتظرة منذ فترة طويلة من جانب مستخدمي هواتف آيفون، حيث أنها تتيح لهم الحصول على معلومات مثل التاريخ والساعة، وكذلك التعرف على الإشعارات الواردة دون الحاجة إلى فتح الشاشة.

وكذلك تضمن الكود المصدري إشارات تسمح لمهندسي “أبل” بإمكانية اختبار الميزة الجديدة، مما يرجح قرب وصولها عند توافر النسخة التجريبية لعموم المستخدمين الشهر المقبل. ويُذكر أن ساعات “أبل ووتش” قد وصلتها ميزة “التشغيل الدائم” منذ عامين.

وكانت هواتف آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس قدمت العام الماضي، ميزة “ProMotion”، والتي تسمح بخفض معدل تحديث الشاشة إلى 1 هيرتز، أي عرض إطار واحد في الثانية، وهي ميزة تعتبر جوهرية لتقديم ميزة “التشغيل الدائم” للشاشة، لأنها ستحافظ على عمر البطارية.

يُذكر أن “أبل” قدمت مجموعة من المزايا الجديدة على متن أحدث أنظمة تشغيل هواتفها “iOS 16″، وأكبر تحديث يتمثل في جعل قفل الشاشة أكثر مناسبة للمستخدمين وشخصياتهم وتفضيلاتهم المختلفة، فهناك منصة تقسم قفل الشاشة إلى عناصر يمكن التحكم في كل تفاصيلها وألوانها وكذلك عمق الصورة، بحيث يتم التحكم في ترتيب العناصر بحرية كاملة.

كما كشفت الشركة عن تحديث جديد لطريقة ترتيب الإشعارات على قفل الشاشة، بحيث لا تغطي الشاشة بالكامل، وإنما سيكون هناك خيارات لترتيبها في صورة صف دوار.