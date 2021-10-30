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ميزة جديدة في "ماك بوك برو"

30 - أكتوبر - 2021

جهاز ماك بوك برو

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تسعى شركة آبل الأمريكية لتحسين ميزات خصائص منتجاتها الجديدة، كشف مختصون تفاصيل دقيقة لجهاز حاسوب أبل الجديد كليا MacBook Pro، الذي أعلن عنه في مؤتمر سبتمبر بقياس 14 و 16 بوصة.

وقال خبراء قناة iFixit على قناتها بمنصة يوتيوب، إن جهاز أبل MacBook Pro بتصميم داخلي رائع، يسهل استبدال بطاريته الداخلية.

وكشفت لقطات iFixit أن شركة أبل بدأت في لصق بطارية MacBook Pro بالعلبة العلوية للجهاز مع طرح أول Retina MacBook Pro في عام 2012.

ووفق التقرير البطارية غير محاصرة أسفل لوحة الجهاز في الأجهزة الجديدة، ما يعني سهولة استبدالها دون إزالة جميع المكونات.

مميزات بطاريات MacBook Pro

ومن نقاط القوة التي نالت إعجاب عشاق أبل بجهاز “ماك بوك برو” الجديد بمختلف إصداراته، بطاريته التي تتمتع بعمر أطول من الإصدارات السابقة.

وأعلنت أبل عن طرح إصدارات جديدة لأجهزة MacBook Pro تشمل إصدار بمقاس 14 بوصة، وآخر بمقاس 16 بوصة.

ويوفر جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 16 بوصة تشغيل الفيديو لمدة 21 ساعة بشحنة واحدة للبطارية.

كما يوفر MacBook Pro الجديد مقاس 14 بوصة 17 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

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