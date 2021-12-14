ميزة جديدة في واتساب تسمح لك بسماع تسجيلك الصوتي قبل إرساله

سواء كانت قصة مرحة أو إعلاناً مهماً، فغالباً ما يكون إرسال رسالة صوتية أسهل من إرسال رسالة مكتوبة على واتساب.

وأشار الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنه عندما يتمّ إرسال الرسائل الصوتية التقليدية تلقائياً بعد تسجيلها، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أخطاء محرجة، تجبرك على إعادة إرسال التسجيل الخاص بك.

لكن المساعدة أصبحت في متناول اليد، حيث أطلق واتساب أداة جديدة لمعاينة الرسائل الصوتية.

وأوضحت شركة واتس اب: ‘الآن يمكنك معاينة رسالتك الصوتية على واتس اب قبل إرسالها، مما يجعلها مثالية لتلك اللحظات عندما تريد إرسال رسالتك بشكل صحيح”.

منذ إطلاقها في عام 2013، أصبحت الرسائل الصوتية واحدة من أكثر ميزات واتساب شعبية في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة واتساب: “إنها تجعل الأصدقاء والعائلة أقرب من رسالة نصية، وعلى عكس المكالمة، تعطيك حرية إرسال الرسالة وسماعها عندما يكون الوقت أكثر ملاءمة “.

كما أنها أسهل وأسرع طريقة لإرسال رسالة عندما تريد حقاً التعبير عن العاطفة والمشاعر، أو عندما يكون الوقت ضيق، أو إذا كنت تقوم بأكثر من مهمة في نفس الوقت.

ومع ذلك، حتى الآن، كان يتم إرسال الرسائل الصوتية التقليدية تلقائياً، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على أخطاء أم لا.

لحسن الحظ، يعني خيار معاينة الرسالة الصوتية الجديد أنه يمكنك فحص تسجيلك قبل اتخاذ قرار بإرساله أم لا.

للوصول إلى الميزة الجديدة، افتح محادثة فردية أو جماعية والمس رمز الميكروفون في الزاوية اليمنى السفلية.

يمكنك رفعه للأعلى لقفل التسجيل بدون استخدام اليدين، قبل التحدث.

بمجرد الانتهاء، انقر فوق إيقاف. بعد ذلك، انقر فوق تشغيل للاستماع إلى التسجيل الخاص بك. يمكنك أيضاً النقر فوق أي جزء من التسجيل لتشغيله من هذا الطابع الزمني.

أخيراً، انقر فوق سلة المهملات لحذف الرسالة الصوتية، أو انقر فوق إرسال لإرسالها.

ويأتي إطلاق الأداة الجديدة بعد فترة وجيزة من توسيع واتساب لميزة الرسائل المختفية مع اختيار خدمة الحذف الذاتي للرسائل بعد 24 ساعة من 90 يوماً، بالإضافة إلى خيار السبعة أيام الحالي.

يؤدي تشغيل ميزة اختفاء الرسائل إلى اختفاء جميع الرسائل الجديدة من الدردشة المختارة بعد فترة زمنية محددة للمستخدم.

قد يرغب الأشخاص في اختيار حذف رسائلهم لسبب شخصي. على سبيل المثال، قد تحتوي على معلومات حساسة لا يريدون الوصول إليها في أي مكان، ولا حتى على واتساب، الذي يعتبر تطبيقاً مشفراً من طرف إلى طرف.

بشكل عام، يريد واتساب محاكاة أمان المحادثات وجهاً لوجه وإخبار المستخدمين أنّ رسائلهم لا يتم تخزينها عبر الإنترنت، كما منح واتساب المستخدمين القدرة على تشغيل الرسائل المختفية لجميع محادثاتهم الجديدة.

ومع ذلك، انتقد أحد خبراء سلامة الأطفال منح المستخدمين القدرة على جعل الرسائل تختفي بعد 24 ساعة فقط، قائلاً إنها ستخلق ‘مزيجاً ساماً من المخاطر’ للأطفال الضعفاء.