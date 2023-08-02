الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميزة جديدة في يوتيوب.. يدعمها الذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2023 4:14 مساءً
يوتيوب

يوتيوب

A A A
طباعة المقال

يعمل موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، على اختبار ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيختصر وقت المستخدمين.
وذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن هذه الميزة موجودة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في “يوتيوب” ومخصصة للعدد محدود من المستخدمين.

المزايا والفكرة من الميزة الجديدة

– يأمل “يوتيوب” بأن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون أن يشاهدوه.

– تظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حاليا باللغة الإنجليزية فقط.

تظهر هذه الخلاصات في “يوتيوب ووتش” وفي صفحات البحث.

– الغاية من هذه الميزة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي منح الجمهور لمحة عن المحتوى الذي ينتظرهم، على ألا تكون بديلة لوصف الفيديوهات التي يكتبها البشر.

– تساعد هذه الملخصات الجمهور في تحديد ما إذا كان المحتوى مناسب له بسر

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    هاتف P60 Pro
    مواصفات هاتف هواوي P60 Pro الفاخر
    شاشة ألعاب من آيسر
    لعشاق الألعاب.. آيسر تطلق شاشة Predator XB273UZ الجديدة
    هاتف V29
    ميزات هاتف فيفو الذكي الجديد V29

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
    وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
    نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
    اعتداء جنسي
    جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!