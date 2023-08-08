ميزة جديدة لمستخدمي YouTube Premium

أطلقت منصة يويتوب المملوكة لشركة ميتا خيارًا جديدًا ضمن قائمة الدقة على YouTube للمشتركين في خدمة Premium.

فوفقًا لـ The Verge، أصبح خيار تشغيل YouTube بدقة 1080 بكسل مع “معدل البت المحسن” متاحًا الآن على إصدار سطح المكتب في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الخيار فوق خيار 1080 بكسل العادي ضمن القائمة، وسيؤدي النقر عليه إلى مطالبة المستخدمين بالدفع مقابل Premium إذا لم يكونوا مشتركين حاليًا.

بدأت منصة YouTube في اختبار دقة 1080 بكسل Premium في وقت سابق من هذا العام، واصفة إياه بأنه إصدار 1080 بكسل يوفر مزيدًا من المعلومات لكل بكسل ينتج عنه تجربة مشاهدة عالية الجودة.

ويمكن أن يمنح معدل البت الأعلى، الذي يستخدم كمقياس لمقدار بيانات الفيديو المنقولة خلال إطار زمني معين، المشاهدين جودة أفضل دون الحاجة إلى المشاهدة بدقة أعلى.

وبالطبع، تتوفر دقة 4K لبعض مقاطع الفيديو، ولكن هذا يعني الاضطرار إلى بث ملف أكبر لا يمكن لأي شخص التعامل معه ويمكن أن يستهلك جزءًا كبيرًا من بيانات بعض الأشخاص.

جدير بالذكر ان منصة يوتيوب رفعت مؤخرًا أسعار اشتراك Premium من 12 دولارًا في الشهر إلى 14 دولارًا ومن 120 دولارًا سنويًا إلى 140 دولارًا.