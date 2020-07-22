ميزة جديدة من “إنستغرام” لجمع التبرعات

أعلن تطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك عن إطلاق ميزة Personal Fundraiser من أجل جمع التبرعات الشخصية لمستخدميه أو لأعمالهم التجارية الصغيرة أو لصديق، بشكل مباشر داخل التطبيق.

وبدأ ”إنستغرام“ باختبار هذه الميزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا، ويمكن للأشخاص التبرع إلى منظمة غير ربحية من خلال هذه الميزة، وفقا لموقع Engadget التقني.

وتبدأ ميزة جمع التبرعات الشخصية على هواتف أندرويد في هذه البلدان الثلاثة، وتتوافر على iOS قريبا، وإذا كان عمر المستخدم 18 عاما أو أكثر، فيمكن استخدام الميزة من خلال الوصول إلى خيار Fundraiser من إعدادات تعديل الملف الشخصي.

في البداية، سيطلب تحديد صورة وفئة لجمع التبرعات والمزيد من التفاصيل حول السبب وراء جمع الأموال، كما ستحتاج أيضا إلى إدخال تفاصيل حسابك الجاري لفحصه عبر موقع Stripe، الذي يسمح للأفراد والشركات بإجراء المدفوعات واستلامها عبر الإنترنت.

ويقوم إنستغرام بالتأكد من هوية جامعي التبرعات للتأكد من شرعيتها، وتشمل الفئات المؤهلة للحصول على التبرع؛ المشاريع، المجموعات المجتمعية، الإغاثة من الأزمات، التطوع، السفر، الطب، التعليم، والحيوانات الأليفة، ولكن لن تتمكن من جمع الأموال لحملة سياسية أو أي شيء ينتهك القوانين المحلية.

وسيستمر جمع التبرعات لمدة 30 يوما بشكل افتراضي، ويمكن تمديد الإطار الزمني لمدة 30 يوما أخرى أو إنهاء الحملة مبكرا.

وإذا اختار المستخدم التبرع من أجل هدف شخصي، فيمكنه أن يظل مجهولا للمستخدمين الآخرين، ويبدأ منشئو المحتوى في تلقي دفعات مؤهلة من جامعي التبرعات بعد ستة أيام من التبرع الأول، وقد تخضع هذه الأموال للضريبة.

وخلافا لفيسبوك، لا يجني ”إنستغرام“ أي أموال من جامعي التبرعات.

وكان ”إنستغرام“ أشار إلى أن مستخدميه و“فيسبوك“ جمعوا أكثر من 65 مليون دولار إثر أزمة فيروس ”كورونا“، وللعدالة العرقية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، كما تضاعفت التبرعات في الشهر الماضي على إنستغرام في الولايات المتحدة.