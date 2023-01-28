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ميزة جديدة من تويتر اعتباراً من شهر فبراير.. اليكم تفاصيلها

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - يناير - 2023 8:17 صباحًا
تويتر

تويتر

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قالت شركة تويتر أمس الجمعة 27\1\2023، إنه سيكون بإمكان مستخدمي تويتر اعتبارا من الأول من فبراير\شباط الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر\تشرين الأول، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

وقالت شركة تويتر إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر\كانون الأول، تعرض إيلون ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير. لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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