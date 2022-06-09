ميزة جديدة من “خرائط غوغل” تساعدكم على الهروب من التلوّث!

تواصل شركة غوغل الأميركية طرح المزيد من الخاصيات والميزات المتعلقة بخدمة “خرائط غوغل” التي تمكن المستخدم من الاستفادة من تجارب جديدة على التطبيق.

في هذا الإطار، طرح تطبيق “خرائط غوغل” ميزة جديدة تدل مستخدميه على الأماكن التي تحتوي ‏على هواء نقي.‏

وتكون الميزة الجديدة مفيدة عند التخطيط لرحلة قادمة، أو ركوب الدراجة في أنسب الأوقات، أو التخطيط للهروب من الضباب الدخاني والدخان، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

الى ذلك، يعرض “خرائط غوغل” مؤشر جودة الهواء مباشرة عبر شبكته، وذلك بالاستعانة ببيانات حكومية يتم جمعها من وكالات، مثل “وكالة حماية البيئة” (EPA) في أمريكا لإظهار مدى صحة الهواء بشكل عام.

كما يعتمد التطبيق في معلوماته المقدمة إلى مستخدميه من البيانات التي يتم جمعها من شبكة مستشعرات “PurpleAir”، للإبلاغ عن الظروف المحلية الشديدة على مستوى الشارع.

وتقيس مستشعرات “PurpleAir” منخفضة التكلفة نسبيا، الجسيمات باستخدام عدادات جسيمات الليزر، وذلك بتسليط الليزر عبر الهواء لتظهر الجسيمات به، ويلتقط الكاشف تلك الانعكاسات.

هذا ويوفر النقر فوق قراءات مؤشر جودة الهواء في “خرائط غوغل” مزيدًا من المعلومات حول التأثير الصحي لجودة الهواء في منطقة ما، ووقت ومصدر القراءة الأخيرة، وروابط لمعرفة المزيد.