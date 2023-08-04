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ميزة جديدة من "غوغل".. إليكم التفاصيل

منذ 58 دقيقة
غوغل

غوغل

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تستمرّ شركة “غوغل” في مساعيها للحدّ من انتشار المعلومات الشخصية عبر محرك البحث الخاص بها. وفي هذا الإطار، وبعد أن أصدرت في العام الماضي أداة لمساعدة الأشخاص على إزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم هاتفهم أو عنوان منزلهم أو بريدهم الإلكتروني، قامت الآن بتحديث أداة “نتائج البحث عنك” لجعلها أكثر فعالية.

وستُتيح “غوغل”، خلال الأيام المقبلة، لمستخدميها، لوحة تحكم (dashboard) تقوم بإنذارهم في حال ظهرت أي من هذه المعلومات الخاصة بهم خلال عملية بحث، على أن يتمكّن المستخدم فور تلقيه إشعاراً بالحادثة من مطالبة الشركة بإزالة هذه االنتائج.

ويمكن للمستخدمين الوصول الى هذه الأداة عن طريق النقر على صورة ملفّك الشخصي واختيار “نتائج البحث عنك”. وباتت الأداة متاحة في الولايات المتحدة باللغة الإنكليزية في الوقت الحالي، لكنّ الشركة تُخطّط لتقديم الأداة بلغات إضافية ومناطق أخرى قريباً.

وفي الإطار نفسه، تقوم “غوغل” بتحديث نظام يساعد المستخدمين على إزالة الصور الحسّاسة الخاصة بهم، إذ بعد أن وفّرت خياراً للأشخاص لطلب إزالة الصور الحساسة غير المتوافقة مع نتائج البحث، يتم الآن توسيع هذه السياسة لتشمل الصور المتوافقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة ميزة Google One التي يمكنها البحث في الويب المظلم لمعرفة ما إذا كانت معلوماتك قد تم تضمينها في خرق البيانات.

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