ميزة جديدة من غوغل تلقى ترحيب آلاف المستخدمين

كشف عملاق محركات البحث الأمريكي غوغل عن طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين حجب الإعلانات غير المرغوب فيها .

بدأت شركة غوغل في تطبيق سياسة أكثر صرامة مع الإعلانات التي تظهر للمستخدم على منصتها .

وأعلنت غوغل، الخميس، عن تمكين المستخدمين من الحد من عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي تُعرض لهم.

وتأمل غوغل في ترحيب آلاف المستخدمين بالميزة الجديدة، خاصة لمن يرفضون إعلانات الكحول والمقامرة ولا يتابعونها ويشعرون باستياء حال ظهورها على أجهزتهم.

وتفرض غوغل على منصتها سواء “جوجل كروم” أو “يوتيوب” قيودًا على الفئات بناءً على السن والقوانين الوطنية، ويتيح التغيير الجديد للمستخدمين فقط تطبيق هذه الحدود على أنفسهم.

يُذكر أن إعدادات الفئتين تأتي منفصلة، لذلك إن كان المستخدم موافقًا على إعلانات المقامرة وليس إعلانات الكحول، أو العكس، فيمكنه السماح بإحدى الفئات دون الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الميزة تَعِد فقط بتقليل عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي ستُشاهد، وليس القضاء عليها تمامًا.

طرح تدريجي

وقالت غوغل: إن الميزة ستُطرح في إعدادات الإعلانات تدريجيًا، وذلك بدءًا من إعلانات يوتيوب في الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى توفير الميزة لإعلانات جوجل ويوتيوب عالميًا مطلع عام 2021 المقبل، بحسب بوابة التقنية.

وإن كان المستخدم يرغب في تعطيل إعلانات الكحول والمقامرة، فيمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى صفحة إعدادات الإعلان، وإن كان التغيير قد وصل إلى حسابه، فسيرى الأزرار التي تمكنه من ذلك أسفل الصفحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصلاح غوغل لمشكلة واجهت بعض مستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لها، والتي أدت إلى توقف خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عن العمل، وكان السبب تغييرات أجرتها الشركة.

وبعد ظهور المشكلة، تراجعت غوغل عن بعض التغييرات للمساعدة في حلها. وأكدت الشركة لموقع The Verge التقني أن الإصلاح جارٍ بالفعل، وقالت: “لقد حددنا المشكلة، وبدأنا بطرح الإصلاح أمس. وإذا تم تعطيل التحديثات التلقائية للمستخدمين، فإننا نوصي بالتحديث إلى أحدث إصدار من خدمات مشغّل شبكة الجوال من خلال متجر Play لتلقي الإصلاح”.