ميزة جديدة من غوغل لحل مشكلة كلمات المرور المسروقة في خطوة واحدة

أعلنت شركة غوغل عن إضافة خاصية جديدة إلى متصفحهاغوغل كروم لحل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وفي حين أن برامج تصفح الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح جوجل كروم سيتيح للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.

وحسبما أعلنت جوجل خلال مؤتمر مطوري تطبيقات “جوجل آي/أو”، فإنه عندما ترصد جوجل كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي جوجل أسيستنت بإظهار زر “تغيير كلمة المرور” أمام المستخدم.

أجهزة أندرويد

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر و”عدد صغير” من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية “متابعة كلمة المرور” في إعدادات المتصفح كروم.