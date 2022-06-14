ميزة جديدة من غوغل ماب لتقدير رسوم المرور المفروضة على الطرق

يواصل تطبيق “خرائط غوغل” أو ما يعرف بـ “غوغل ماب” طرح المزيد من الميزات التي تسهّل تجربة المستخدمين.

اذ بدأ التطبيق التابع للشركة الاميركية “غوغل” بتفعيل ميزة جديدة مهمة لمن يخططون للقيام برحلات طويلة، والتي تقوم بتقدير المبلغ المطلوب دفعه في مناطق تحصيل الرسوم للعبور.

وقالت “غوغل” في بيان لها إن تسعير الرسوم المعروض على الهواتف الذكية يعتمد على “معلومات موثوقة من سلطات تحصيل الرسوم المحلية”.

كما يقدّم تطبيق “خرائط غوغل” ضمن الميزة الجديدة، زر لتجنب حساب المسارات.

وتتوافر ميزة تقدير الرسوم المفروضة على تطبيق “خرائط غوغل” في الوقت الحالي لما يقرب من 2000 طريق برسوم عبور في 4 دول، هي أميركا والهند واليابان وإندونيسيا، وذلك على هواتف “أندرويد” و”آيفون”، مع وجود خطط لإضافة دعم في المزيد من البلدان قريبا.

يشار إلى أن “خرائط غوغل” كان يصدر تنبيهات للسائقين في حال وجود أماكن لتحصيل رسوم المرور في الرحلات، لكن لم يكن يحسب قيمة هذه الرسوم.

وكان التطبيق قد طرح ميزة تدل مستخدميه على الأماكن التي تحتوي ‏على هواء نقي.‏

وتكون هذه الميزة مفيدة عند التخطيط لرحلة قادمة، أو ركوب الدراجة في أنسب الأوقات، أو التخطيط للهروب من الضباب الدخاني والدخان، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

الى ذلك، يعرض “خرائط غوغل” مؤشر جودة الهواء مباشرة عبر شبكته، وذلك بالاستعانة ببيانات حكومية يتم جمعها من وكالات، مثل “وكالة حماية البيئة” (EPA) في أمريكا لإظهار مدى صحة الهواء بشكل عام.