ميزة جديدة من واتساب تسهّل عمل مشرفي المحادثات الجماعية

تخصّ شركة واتساب التابعة لعملاق التكتولوجيا “بيتا” مستخدميها بعدد من الميزات من وقت الى آخر. ومؤخرا، طرح التطبيق ميزات جديدة تخص محادثات المجموعة.

وفي وقت سابق، أطلقت واتساب تحديثًا يسمح بإضافة أعضاء أكثر الى محادثة المجموعة ورفعت العدد الى ٥١٢ مشاركًا.

ومع هذا التحديث، قد يجد الأعضاء والمشرفون على المجموعة صعوبةً في معرفة من غادر المحادثة. ولحلّ هذه المسألة، تختبر واتساب الآن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين غادروا المجموعة.

ووفق تقرير لـ WABetaINfo، المتخصص في التحديثات والتغييرات التي تضاف الى تطبيق المراسلات الأخضر، فإن التحديث الجديد سيسمح لأعضاء المجموعة والمشرفين عليها برؤية من غادر المجموعة او من أُخرج منها في الـ ٦٠ يوما الماضية.

واشار الموقع الى انه سيكون هناك خانة تدعى “رؤية المشاركين السابقين” تحت تبويب “معلومات المجموعة” في إعدادات التطبيق. وستُظهر هذه الخانة قائمة الأعضاء الذين غادروا المجموعة بالاضافة الى “لوح بحث” لتعقب الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد.

بالاضافة الى هذه الميزة، إن النظام الحالي الذي يبلغ المشاركين بمغادرة أحد الأشخاص أو إزالته من المجموعة سيتوقف ايضا. وسيُتاح للمشرفين فقط ان يطّلعوا على اسماء الأعضاء الذين غادروا في قائمة “المشاركون القدامى” past participants.

ويشار الى ان هذه الميزة ستتوفر استثنائيًا على انظمة ios. لتتوفر لاحقا على أجهزة اندرويد وعلى واتساب ويب.