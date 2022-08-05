الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميزة جديدة من واتساب تسهّل عمل مشرفي المحادثات الجماعية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 5:32 مساءً
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

WABetaINfo
A A A
طباعة المقال

تخصّ شركة واتساب التابعة لعملاق التكتولوجيا “بيتا” مستخدميها بعدد من الميزات من وقت الى آخر. ومؤخرا، طرح التطبيق ميزات جديدة تخص محادثات المجموعة.

وفي وقت سابق، أطلقت واتساب تحديثًا يسمح بإضافة أعضاء أكثر الى محادثة المجموعة ورفعت العدد الى ٥١٢ مشاركًا.

ومع هذا التحديث، قد يجد الأعضاء والمشرفون على المجموعة صعوبةً في معرفة من غادر المحادثة. ولحلّ هذه المسألة، تختبر واتساب الآن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين غادروا المجموعة.

ووفق تقرير لـ WABetaINfo، المتخصص في التحديثات والتغييرات التي تضاف الى تطبيق المراسلات الأخضر، فإن التحديث الجديد سيسمح لأعضاء المجموعة والمشرفين عليها برؤية من غادر المجموعة او من أُخرج منها في الـ ٦٠ يوما الماضية.

واشار الموقع الى انه سيكون هناك خانة تدعى “رؤية المشاركين السابقين” تحت تبويب “معلومات المجموعة” في إعدادات التطبيق. وستُظهر هذه الخانة قائمة الأعضاء الذين غادروا المجموعة بالاضافة الى “لوح بحث” لتعقب الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد.

بالاضافة الى هذه الميزة، إن النظام الحالي الذي يبلغ المشاركين بمغادرة أحد الأشخاص أو إزالته من المجموعة سيتوقف ايضا. وسيُتاح للمشرفين فقط ان يطّلعوا على اسماء الأعضاء الذين غادروا في قائمة “المشاركون القدامى” past participants.

ويشار الى ان هذه الميزة ستتوفر استثنائيًا على انظمة ios. لتتوفر لاحقا على أجهزة اندرويد وعلى واتساب ويب.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    واجهة ويندوز 11
    إليكم آخر تحديث لويندوز 11
    نظارة الواقع
    ابتكار جديد من شاومي.. تعرفوا على نظارة الواقع المعزز
    هاتف سامسونج Galaxy A01 Core الجديد
    سامسونج تتيح برنامج الإصلاح الذاتي.. إليكم المزيد من التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!