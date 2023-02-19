ميزة جديدة من واتساب لمستخدمي ويندوز

كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من إرسال الصور والفيديوهات خلال الواتساب في نظام التشغيل ويندوز، بشكل مختصر دون الحاجة للرجوع إلى الإعدادات واختيار الملفات لإرسال المقطع المرغوب فيه للطرف الآخر من المحادثة.

وأعلن موقع “wabetainfo” وهو المسؤول الأول عن متابعة ورصد أحدث التقارير المتعلقة بمنصة الواتساب، أن التطبيق يواصل جاهدا في تحسين خدمته للمستهلكين من خلال جعل التطبيق قابل للتعامل بشكل سلس على جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل.

ووصلت الميزة الجديدة لبعض المستخدمين كونها في نطاق العمل التجريبي، حيث لاحظ البعض وجود اختصار جديد في قائمة المشاركة في الدردشات والمجموعات، يسمح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بسهولة، خاصة عند تثبيت نسخة Windows 2.2306.2.0 من متجر Microsoft.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب من الويندوز إرسال الصور والفيديوهات مباشرة من التطبيق، دون الدخول للملفات واختيار نوع المقطع الذي ترغب في مشاركته، فضلا عن ذلك ستضمن من خلال الميزة الجديدة إرسال الصور في وقت ومساحة أقل.

ووفقا لما أعلنه “wabetainfo” فإن الميزة ستكون متاحة في القريب العاجل لباقي المستخدمين.

يذكر أنه وخلال الأسبوع الماضي، صدرت العديد من التقارير التي تفيد بإطلاق “واتساب” سلسلة من المزايا، نستعرضها باختصار:

– تسجيل المقاطع المصورة “فيديو” دون الحاجة لاستخدام اليدين.

إ-مكانية تحويل الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة.

-إرسال صور عالية الجودة.

-جدولة المكالمات.

-إرسال 100 صورة في المحادثة الواحدة.

-ميزة ردود الفعل على حالة المستخدم “التي أصبحت متاحة بالفعل لدى المستخدمين”