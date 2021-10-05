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ميزة جديدة من يوتيوب.. تعرف عليها

5 - أكتوبر - 2021
يوتيوب

يوتيوب

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طرح موقع “يوتيوب” ميزة جديدة بشأن عدم تفويت الفيديوهات المعروضة عبر منصته، وفق ما كشفته تقارير تقنية حديثة.

وتتيح الميزة إمكانية استكمال فيديو على نسخة سطح المكتب، الذي كان يتم متابعته من الأساس عبر الهاتف الذكي.

ووفقا لما ذكره موقع “9to5google”، فإنه بعد إغلاق “يوتيوب” على الهاتف سواء كان “آيفون” أو “أندرويد”، وتشغيل الموقع على نسخة سطح المكتب فيما بعد، سيتم فتح مشغل صغير في الزاوية السفلية منه، يحمل داخله نفس الفيديو، ومكتوب عليه عنوانا سفليا هو “Continue Watching” (متابعة المشاهدة).
وعند النقر على المشغل الصغير سيتم استكمال الفيديو من حيث تم التوقف على الهاتف الذكي، كما يمكن توسيع الشاشة لتحقيق مشاهدة أفضل.

تساعد هذه الميزة على تسريع الوصول إلى مقطع فيديو كان يتم مشاهدته بالفعل، ولكن لم يتم استكماله بسبب أي ظرف عارض.

وكان موقع “يوتيوب” قد طرح ميزة جديدة مؤخرا، هي إمكانية تنزيل الفيديوهات من نسخة سطح المكتب.

وشهدت الأشهر الماضية طرح “يوتيوب” العديد من الميزات لجذب مستخدمين جدد إليه، وعدم فقدان مشتركيه الحاليين، من بينها إمكانية السماح للمستخدمين بتحديد وقت محدد يقوم التطبيق بتنبيههم فيه من أجل التوقف عن متابعة الفيديوهات بسبب موعد نومهم، وكذلك ميزة “صورة داخل صورة”.

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