ميزة رائعة في ساعة Huami Amazfit GTR 3 Pro لتتبع ضغط الدم تلقائياً

قدمت شركة Huami، المصنعة للساعات الذكية المدعومة من شاومي، مجموعة ناجحة جدًا من الساعات الذكية تحت العلامة التجارية Amazfit، وتطور الشركة من نفسها ببطء في القطاع المتميز من خلال إضافة بعض الميزات المتطورة.

فقد أصدرت الشركة الآن ميزة جديدة للساعة الذكية Amazfit GTR 3 Pro تضيف دعمًا تلقائيًا لتتبع ضغط الدم أثناء الليل من خلال الجمع بين تتبع النوم وتتبع ضغط الدم.

وتستخدم ساعة Amazfit GTR 3 Pro الذكية مستشعرًا بصريًا عالي الدقة PPG لإدارة صحة ضغط الدم ويمكن أن توفر مراقبة مستمرة دون أن يمر المستخدم بأي إزعاج من أي نوع.

كما يمكنها تحليل البيانات التي تم جمعها لنمط نوم المستخدم بالإضافة إلى تعقب ضغط الدم ويمكن أن يقدم نتائج قد تكون مفيدة في قيادة صحة المستخدم.

ومن الجدير بالذكر انه قبل بضعة أشهر، أصدرت الشركة محرك PumpBeats لتتبع ضغط الدم لساعة Amazift GTR 3 Pro الذكية التي يمكنها تتبع ضغط الدم بدون وسائد هوائية أو أصفاد بضغطة واحدة على زر.

وعلاوةً على تتبع النوم ومراقبة ضغط الدم، تأتي الساعة الذكية أيضًا مع دعم لتتبع مستوى الأكسجين في الدم على مدار 24 ساعة وتتبع معدل ضربات القلب، إلى جانب دعم لأكثر من 150 وضعًا لتتبع التدريبات.

تحتوي Amazzfit GTR 3 Pro ايضًا على شاشة AMOLED بحجم 1.45 بوصة مع نسبة سطوع تصل إلى 1000 نتس. تدعم الساعة أكثر من 150 واجه ساعة بما في ذلك 23 وجهًا قابلًا للتعديل و 15 وجهًا متحركًا. ويوجد مستشعر BioTracker PPG 3.0 يمكنه تتبع مقاييس صحية متعددة في نفس الوقت.

تأتي الساعة أيضًا مع مكبر صوت لتلقي المكالمات على الساعة عبر اتصال Bluetooth، ويتم تشغيلها بواسطة معالج Zepp OS مع دعم للتطبيقات المصغرة بالإضافة إلى انها تدعم مساعد Alexa. وقد أعلنت الشركة أن عمر البطارية يصل إلى 12 يومًا في وضع الاستخدام المعتاد.