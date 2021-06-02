ميزة طقس من "تويتر" تحت اسم "Tomorrow"

أطلقت منصة “تويتر” أول خدمة إخبارية رسمية مدفوعة الأجر هذا الأسبوع تحت اسم “Tomorrow” الذي يوفر معلومات وإحصاءات محدثة عن الطقس مقابل رسوم شهرية.

في التفاصيل، تعطي Tomorrow معلومات الطقس لمناطق معينة، مما يلبي الاستخدام المشترك للمنصة، ويواكب آخر الأحداث، مستخدماً جميع منتجات صناع المحتوى الجديدة عبر تويتر، مثل أداة النشرة الإخبارية Revue والنشرات الإخبارية المدفوعة والغرف الصوت المباشرة ذات التذاكر مع Ticketed Spaces.

كما يقود المشروع عالم الأرصاد الجوية إريك هولثوس، الذي يعمل مع مجموعة من خبراء المناخ لتقديم رؤى محلية عن الطقس، بدءًا من مجموعة صغيرة من الولايات الأميركية.

وتنشر Tomorrow نشرات إخبارية محلية، ودردشات صوتية دون حضور أثناء أوقات الطقس المخيف، والصحافة الأصلية التي تركز على العدالة المناخية، وخدمة مدفوعة الأجر تتيح للناس طرح أسئلة غير محدودة، فيما اعتبرتها تويتر إنها خدمة طقس ثورية للحظة ثورية في التاريخ.

ويبدأ المشروع برؤى لـ 16 مدينة في أميركا الشمالية بمشاركة 18 من خبراء الأرصاد الجوية المحليين الذين ينشئون محتوى مجاني ومحتوى للأعضاء فقط.

فيما يضم الفريق نحو 30 كاتبًا مناخيًا وأربعة موظفين تحريريين بدوام جزئي. ولكن تويتر تخطط لتوسيع فريق Tomorrow بمرور الوقت لتغطية المزيد من المناطق.

ومن المفترض أن تصل الخدمة إلى الدول الأخرى حيث يكون استخدام تويتر مرتفعًا، وكثير منها لا يوفر الوصول إلى موارد الطقس المتعمقة من هذا النوع.

تويتر وخدمة Tomorrow:

وتكلف Tomorrow عند الإطلاق 10 دولارات شهريًا، ونتيجة لذلك تمنح المشتركين:

• القدرة على طرح أسئلة غير محدودة على فريق الأرصاد الجوية مع استجابة مضمونة.

• نشرة إخبارية أسبوعية للأعضاء فقط، مع مقابلات غير مختصرة.

• الوصول المبكر إلى حلقات البودكاست والصحافة الطويلة الأصلية.

• خصومات على سلع Tomorrow وامتيازات أخرى مخصصة للأعضاء فقط.

• يجري استخدام 1 في المئة من إجمالي إيرادات الأعضاء لدعم منظمات الإصحاح البيئي.