ميزة مرتقبة في غوغل كروم للحماية من الإضافات الضارة

يصادف العديد من مستخدمي غوغل كروم الكثير من الإضافات على المتصفح الشهير والتي يظهر ضررها على خصوصية المستخدم فيما بعد.

إلا أن شركة غوغل تختبر حالياً ميزة جديدة تُحذِّر المستخدمين عند إزالة إضافة مثبت لديهم من سوق كروم الإلكتروني Chrome Web Store.

يُشار إلى أن عددًا هائلًا من الإضافات غير المرغوب فيها تُنشر في سوق كروم الإلكتروني ويُروَّج لها من خلال الإعلانات المنبثقة وإعادة التوجيه.

ويُنشئ هذه الإضافات شركات الاحتيال والجهات الفاعلة في مجال التهديد الذين يستخدمونها لحقن الإعلانات أو تتبع سجل البحث الخاص بالمستخدمين أو إعادة توجيههم إلى الصفحات التابعة لهم، أو في أكثر الحالات خطورة؛ سرقة رسائل البريد الإلكتروني في جيميل، وحسابات فيسبوك.

وتكمن المشكلة في أن هذه الإضافات تُنتج بسرعة، حيث يقوم المطورون بإصدار إضافات جديدة تمامًا في كل مرة تُزيل فيها غوغل الإضافات القديمة من سوق كروم الإلكتروني.

ولسوء الحظ، فإن تثبيت واحدة من هذه الإضافات، يعني أنها ستظل مثبتة في المتصفح، حتى بعد اكتشاف غوغل لها كبرامج ضارة وإزالتها من المتجر.

ونتيجة لذلك، تعمل غوغل الآن على إحضار ميزة التحقق من الأمان إلى إضافات المتصفح، محذرةً مستخدمي كروم عند اكتشاف أحد الإضافات كبرامج ضارة أو إزالتها من المتجر وأنه يجب إلغاء تثبيتها من المتصفح.

وسوف تبدأ غوغل نشر هذه الميزة في الإصدار 117 من كروم، ولكن يمكن الآن اختبارها في الإصدار 116 من المتصفح من خلال تمكين ميزة (وحدة الإضافات في فحص الأمان) Extensions Module in Safety Check للمتصفح.

ولتفعيل الميزة، ما عليك سوى نسخ العنوان التالي: ‘chrome://flags/#safety-check-extensions في شريط العناوين الخاص بالمتصفح ثم الضغط على زر الإدخال Enter، لتُنقل إلى صفحة Chrome Flags مع تمييز ميزة (وحدة الإضافات في فحص الأمان).

وبعد التفعيل، سيظهر خيار جديد ضمن صفحة إعدادات (الخصوصية والأمان) يطالبك بمراجعة أي إضافات أُزيلت من سوق كروم الإلكتروني، كما هو موضح في الصورة التالية:

كروم يقدم ميزة تحذرك من الإضافات الضارة المثبتة لديك

وسيؤدي النقر فوق هذا الرابط إلى نقلك إلى صفحة الإضافة الخاصة بك، وسرد الإضافات التي أُزيلت وسبب إزالتها ويطالبك بإلغاء تثبيتها.

وتقول غوغل إن الإضافات قد تُزال من سوق كروم الإلكتروني، إمّا لأن المطور لم ينشرها، أو لانتهاك السياسات، أو اكتُشفت كبرنامج ضارة.

وبالنسبة للإضافات التي اكتُشفت على أنها برامج ضارة، فيُنصح بشدة بإزالتها على الفور ليس فقط لحماية البيانات ولكن أيضًا لمنع جهاز الحاسوب من مواجهة الهجمات المستقبلية.

وبالنسبة إلى تلك التي أُزيلت لأسباب أخرى، فيُنصح بإزالتها أيضًا، حيث إنها لم تعد مدعومة أو تنتهك السياسات الأخرى، فهي حتى إن لم تكن برامج ضارة تمامًا ولكنها ليست مفيدة بالضرورة.

يُشار إلى أنه لدى غوغل صفحة سياسات مخصصة لسوق كروم الإلكتروني توضح بالتفصيل المحتوى أو السلوك الذي قد يؤدي إلى إزالة إضافة من المتجر.