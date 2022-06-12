ميزة مهمة لعشاق "تيك توك"

كشف تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير TikTok ميزة جديدة مصممة لمساعدتك في تقليل وقت الشاشة.

كشف القائمون على”تيك توك” TikTok أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة ستساعد العديد من المستخدمين على التقليل من الوقت الذي يمضونه يوميا في تصفح منصاته.

وأوضح القائمون على تطبيق تيك توك أن الميزة الجديد التي ستتوفر في الأسابيع القليلة المقبلة ستساعد المستخدمين على التحكم بالوقت الذي يقضونه يوميا على التطبيق، وستظهر لهم إشعارات وتحذيرات في حال قضوا وقتا طويلا في استعمال منصة TikTok الرقمية.

ويوفر التطبيق بالفعل حدودًا يومية لوقت الشاشة، مما يتيح لك تحديد مقدار الوقت الذي تقضيه في TikTok للبحث عن نصائح حول المكياج واتجاهات الموضة والمواضيع الصحية الساخنة.

بشكل أساسي، إذا كنت لا ترغب في قضاء أكثر من 10 أو 20 أو 30 دقيقة على TikTok في كل مرة، يمكنك أن تطلب من التطبيق إخبارك عندما تكون قد قضيت هذا الوقت.

بالإضافة إلى ميزة استراحة وقت الشاشة الجديدة، قامت TikTok بتثبيت لوحة تحكم جديدة لوقت الشاشة تتيح لك معرفة المدة التي تقضيها على التطبيق بالضبط كل أسبوع.

تقوم لوحة التحكم بتقسيم وقت TikTok الخاص بك إلى استخدام أثناء النهار والليل، وهو أمر مفيد إذا كنت تبحث عن تقليل وقت الشاشة قبل النوم. ويمكنك أن تطلب من TikTok مطالبتك بمراجعة لوحة التحكم الخاصة بك كل أسبوع حتى لا تصبح مهمة روتينية أخرى يسهل نسيانها.

وفي وقت سابق، كان تطبيق “أنستقرام” قد أطلق ميزة مماثلة تدعى “خذ استراحة” وكان هدفها حماية المستخدمين من الإفراط في استعمال الإنترنت ومساعدتهم على معرفة الوقت الذي يمضونه يوميا على تطبيقاتها.

ويرى الخبراء في TikTok أن الميزة الجديدة “ستكوّن وعيا أفضل عن العادات الرقمية الإيجابية”، وستساعد المستخدمين على أخذ قسط من الراحة أثناء تمرير موجز التطبيق لفترة طويلة.

وبحسب مدونة أطلقها الموقع الرسمي لـ”تيك توك” TikTok على الإنترنت “في TikTok، نعتقد أن تجاربنا الرقمية يجب أن تجلب لنا الفرح والترفيه والتواصل والإثراء. إن وجود علاقة إيجابية مع الأجهزة والتطبيقات الرقمية لا يقتصر فقط على قياس وقت الشاشة، بل يتعلق أيضًا بالشعور بالتحكم في كيفية استخدامنا للتكنولوجيا والتأكد من أن الوقت الذي نقضيه على الإنترنت يساهم بشكل إيجابي في إحساسنا بالرفاهية. لهذا السبب نعلن اليوم عن عدد من الخطوات للمساعدة في دعم الرفاهية الرقمية لمجتمعنا أثناء إنشائهم واكتشافهم على منصتنا”.