ميزتان جديدتان في "واتساب".. ما هما؟

أضاف تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” ميزتين جديدتين في قسم المجتمعات (communities)، للسماح للأعضاء بالتفاعل معًا على نحو أفضل، وهما “المناسبات” (Events) والردود المنظمة (announcement replies).

باستخدام ميزة “المناسبات”، بات في إمكان المستخدمين تنظيم المناسبات والأحداث داخل المجموعات الفرعية في المجتمعات، ويمكن للأعضاء الاستجابة للحضور، وتلقّي الإشعارات عند اقتراب موعد المناسبة. ووفقًا لما ذكره “واتساب”، فإنّ المستخدمين سوف يتمكّنون من رؤية المناسبات داخل المجموعات أو في صفحة المعلومات الخاصّة بكلّ مجموعة.

أضاف “واتساب” بأنّ تلك الميزة سوف تُتاح أوّلًا في المجموعات الفرعيّة داخل المجتمعات، ثمّ ستكون متاحة في كافة المجموعات خلال الأشهر القادمة.

وقدّم التطبيق أيضًا ميزة الردود المنظّمة في مجموعات الإعلامات، حتّى يتمكن الأعضاء من الردّ على التحديثات المهمّة التي يرسلها المشرفون الذين سيكونون قادرين على معرفة آراء أعضاء المجموعة مع الحفاظ على هيكل مجموعة الإعلامات في المجتمعات، علمًا بأنّه ستُجمع الردود معًا في نافذة صغيرة منبثقة مع كتم صوت الإشعارات الخاصّ بتلك الردود.

وكان التطبيق قد أضاف العديد من المزايا في المجموعات خلال الآونة الأخيرة، أبرزها تحسين تجربة المكالمات الصوتية والمرئية وإمكانية تثبيت الرسائل داخل المجموعة وغيرها.