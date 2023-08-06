ميزه جديدة من غوغل تخبرك أن معلوماتك تسربت لمواقع الويب

أعلنت شركة غوغل عن مزايا جديدة في محرك البحث لمساعدة المستخدمين على التحكم في معلوماتهم الشخصية، وخصوصيتهم، وأمانهم عبر الإنترنت.

وكانت غوغل أطلقت في العام الماضي أداة (نتائج عنك) Results about you لتسهيل إزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم هاتف المستخدم الشخصي، أو عنوان منزله، أو بريده الإلكتروني.

المزايا الجديدة تعد تحديثا لأداة (نتائج عنك) Results about you مع تحسينات منها إبلاغ المستخدم فور ظهور أي معلومات عنه على محركات البحث حتى يتمكن من إزالتها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «في الأيام المقبلة، سنطرح لوحة تحكم جديدة تتيح لك معرفة كون نتائج الويب التي تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بك تظهر في محرك البحث أم لا».

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم طلب إزالة هذه النتائج بسرعة من أداة (نتائج عنك) مباشرةً.

وقالت غوغل إنها سوف تخبر المستخدمين أيضًا عند ظهور نتائج جديدة من الويب تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بهم في محرك البحث.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة في تطبيق جوجل من خلال النقر على صورة الحساب الشخصي في التطبيق، ثم النقر على (نتائج عنك)، أو من خلال زيارة رابط الأداة.

وأوضحت غوغل أن الأداة متاحة مبدئيًا لمستخدمي اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وستعمل على توفيرها في مواقع ولغات أخرى قريبًا.