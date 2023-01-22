الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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ميّزة جديدة من "واتساب".. بإمكانك "الدردشة" مع نفسك!

منذ 7 دقائق
بإمكانك الآن "الدردشة" مع نفسك

بإمكانك الآن "الدردشة" مع نفسك

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طرح تطبيق “واتساب” ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من ‏المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق.‏

ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة “Message Yourself” (أرسل رسالة إلى نفسك)، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

هذا وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص.

وتستخدم ميزة “أرسل رسالة إلى نفسك” نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات “واتساب” العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة.

وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيًا إلى مستخدمي “واتساب” على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.

من ناحية أخرى، طرح تطبيق “واتساب” في آخر تحديث له خيار “البحث حسب التاريخ” لعمليات البحث في الدردشة، إذ يمكن للمستخدمين الآن النقر فوق “بحث” من قائمة معلومات الاتصال أو المجموعة، واختيار أيقونة “التقويم” للوصول إلى دردشة أو موضوع يتعلق بتاريخ محدد.

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