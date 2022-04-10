ناسا تؤجل اختبار صاروخ Artemis 1 Moon

قامت ناسا مرة أخرى بتأجيل الاختبار النهائي لجيلها القادم من نظام الإطلاق الفضائي، وفقا لتقرير engadged.

وأمضت الوكالة معظم عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إجراء “بروفة” لموعدها القادم لمهمة أرتميس 1 القمر، وتم تصميم الاختبار لتكرار إجراء العد التنازلي للمهمة وكان يتحرك في الغالب وفقًا للخطة حتى واجهت ناسا مشكلة مع منصة الإطلاق المحمولة الخاصة بـ SLS.

ومنعت المشكلة الوكالة من تحميل الصاروخ بأمان بالوقود السائل، وأجلت ناسا الاختبار الحاسم لاستكشاف المشكلة وإصلاحها.

وكانت قد خططت في البداية لاستئناف الاختبار في 9 أبريل الجاري لاستيعاب مساحة أكسيو مرحلة Ax-1 التاريخية لكن أعلن اليوم تأخيرها إلى بداية الأسبوع المقبل.

كما أعلنت أنها ستعدل الاختبار بعد أن لاحظ المهندسون وجود مشكلة في صمام فحص الهيليوم المصمم لمنع الغاز من الهروب من SLS، وسيشهد الاختبار المعدل تركيز ناسا بشكل أساسي على تغذية المرحلة الأساسية للصاروخ، مع “عمليات دافعة قليلة” في مرحلته العليا.

وقالت ناسا: “نظرًا للتغييرات في إجراءات التحميل المطلوبة للاختبار المعدل، من المقرر استئناف اختبار البروفات مع استدعاء المحطات يوم الثلاثاء 12 أبريل والتخزين يوم الخميس 14 أبريل”.

وبمجرد اكتمال الاختبار، يمكن لوكالة ناسا المضي قدمًا أخيرًا مع Artemis 1، وسترسل المهمة كبسولة Orion بدون طيار في رحلة حول القمر مصممة دراسة كيف ستؤثر الرحلة على رواد الفضاء البشريين.

ولن تحدد الوكالة موعدًا للمهمة حتى تنتهي من البروفة، وإذا لم يواجه أي انتكاسات أخرى هذا الأسبوع، فقد ينطلق Artemis 1 في وقت مبكر من شهر يونيو.