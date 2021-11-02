ناسا تزرع وتحصد الفلفل الأخضر على محطة الفضاء الدولية وهكذا يستخدمونه

أعلنت ناسا في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها نجحت في زراعة أول فلفل حار في الفضاء، حيث استخدمها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لصناعة التاكو.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية أنّ الفلفل الحار كان يزرع من أجل تحقيق Habitat-04.

وقالت ناسا في بيان يوم الجمعة: “تضمن التحقيق تحليلاً ميكروبياً لتحسين فهم تفاعلات النباتات الميكروبية في الفضاء وتقييم الطاقم للنكهة والملمس والتغذية للفلفل الأول الذي يزرع في الفضاء”.

الفلفل، الذي كانت ينمو في المحطة الدولية منذ تموز، كان من نوع “Espanola Improved”، الذي ينمو في وادي هاتش الشهير في نيو مكسيكو.

إنه نوع يمزج بين فلفل جنوب نيو مكسيكو “سانديا” وlandrace، الذي يتواجد في الجزء الشمالي من الولاية.

يؤكل معظم الفلفل الحار عندما تكون الفاكهة خضراء، لكن “Espanola Improved” هي واحدة من القلائل التي تستهلك بانتظام في المرحلتين الخضراء والحمراء من تطور الفلفل، بحسب ما قالت ناسا سابقاً.

ووصف حساب تويتر لبحوث محطة الفضاء الدولية، انها واحدة من التجارب النباتية الأكثر تحدياً حتى الآن.

الفلفل هو أكثر صعوبة في الزراعة من العديد من المحاصيل الفضائية المحتملة لأنها تستغرق وقتاً أطول لتنبت وتنمو وتطور الفاكهة”، قالت ناسا سابقاً.

غردت رائدة فضاء ناسا ميغان ماك آرثر، التي كانت في محطة الفضاء الدولية منذ نيسان، أنه بعد اختيار الفلفل الحار، تم تقديم كل من البيانات والعشاء.

“بعد الحصاد، وصلنا إلى مرحلة تذوق الفلفل الحمراء والخضراء،” غردت ماك آرثر.

ثم ملأنا الاستطلاعات (يجب أن يكون لدينا البيانات! ووضعت وجهاً مبتسماً مع عيون مبتسمة).

“أخيراً، لقد صنعت أفضل سندويشات التاكو في الفضاء حتى الآن: لحم فاهيتا، وطماطم مرطبة والخرشوف، والفلفل الحر الطازج!”

قامت ناسا بالفعل بزراعة الملفوف الصيني وثلاثة أنواع من الخس واللفت الروسي الأحمر وزهور الزينيا في مدار حول الأرض.

تتمتع بعض فلفل تشيلي بمزايا عندما يتعلق الأمر بالبحث عن النباتات التي يمكن زراعتها بسهولة في الفضاء، حيث يمكن تلقيحها بسهولة ويمكنها البقاء على قيد الحياة في بيئة غنية بثاني أكسيد الكربون.

في عام 2019، أعلنت ناسا أنّ فلفل إسبانولا سيكون أول فاكهة تزرع في محطة الفضاء الدولية في محاولة للبحث عن المحاصيل التي يمكن أن يأخذها رواد الفضاء إلى المريخ.

في الأصل، كانت ناسا تدرس زراعة الفلفل في محطة الفضاء الدولية بدلاً من ذلك.

على عكس الفلفل هاتش، التي تنمو في الصحراء، تنمو فلفل إسبانولا عادة على ارتفاعات أعلى ولها فترة نمو أقصر، مما يجعلها أكثر ملاءمة ليتم حصادها