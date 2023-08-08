"ناسا" تستعيد اتّصالها بالمركبة الفضائيّة المفقودة

استعادت وكالة “ناسا” الاتصال بـ”Voyager 2″ بعد أسبوعين من انقطاع التواصل مع المسبار الفضائي الذي كان مفقوداً، وفقاً لما ذكر موقع “إن غادجت”.

وفي 21 تموز، فقدت الوكالة الاتصال بـ”Voyager 2″ بعد سلسلة من الأوامر التي وجهتها عن طريق الخطأ.

وفيما من المقرر إعادة تعيين اتجاهها تلقائياً في 15 تشرين الأول، فليس من المستغرب أن علماء “ناسا” لم ينتظروا هذا التاريخ لمعرفة ما إذا كانت المركبة الفضائية لا تزال تعمل.

يذكر أنه تم إطلاق “فوييجر 2” في عام 1977، إلى الفضاء. ولبضعة أيام بعد الحادي والعشرين من تموز، لم تكن “ناسا” متأكدة حتى من حالة المركبة الفضائية.

وكذلك لم تكن الوكالة قادرةً على اكتشاف إشارة من المسبار إلا في الأول من آب. والإشارة هي ما تستخدمه المركبة الفضائية لإرسال البيانات إلى الأرض، لكن وكالة “ناسا” قالت إن الإشارة التي اكتُشفت كانت أضعف من أن تكون قادرةً على نقل أي معلومات. ومع ذلك، كان ذلك كافياً لتأكيد أن “فوييغر 2” لا تزال تعمل وأنها لم تنحرف عن مسارها.