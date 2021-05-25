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ناسا تطور منظومة جديدة لمراقبة المناخ والكوارث الطبيعية

25 - مايو - 2021
ناسا

ناسا

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تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لاستحداث منظومة متكاملة لمراقبة تغييرات المناخ والكوارث الطبيعية.

وقال بيان صادر عن الوكالة “تسعى ناسا لاستحداث منظومة متكاملة تضم محطة أرضية وأقمارا صناعية الهدف منها مراقبة المناخ ورصد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”.

وأضاف البيان “سنطور أيضا مجموعة من البرامج المخصصة لتوفير المعلومات المتعلقة بالمناخ والكوارث البيئية وحرائق الغابات والتنظيم الزراعي، وبالنسبة لمنظومتنا الجديدة فإن كل قمر صناعي فيها سيكون فريدا وجميع أقمار المنظومة ستكمل عمل بعضها البعض لتعطينا صورة ثلاثية الأبعاد للأرض وغلافها الجوي”.

ومن جهته قال رئيس ناسا، بيل نيلسون: “أصبحت الأعاصير أكثر تدميرا بسبب تأثيرات الاحتباس الحراري، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تعلمنا الكثير عن تغيرات المناخ بسبب الأبحاث التي أجرتها ناسا، المرصد والمنظومة الجديدة اللذين سستحدثهما وكالتنا سيوسعان آفاق العمل على هذه المواضيع، وسيزوداننا بالبيانات الضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ لنحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من الكوارث الطبيعية “.

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