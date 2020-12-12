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“ناسا” تعرض صوراً مذهلة للفضاء

منذ 24 ثانية
صورة للفضاء

صورة للفضاء

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نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” 30 لقطة من بينها مجرات ونجوم لامعة، بالإضافة إلى العديد من السدم،  وذلك لمناسبة احتفالها بمرور 30 عام على إطلاق تلسكوب هابل الفضائي، حسبما ذكر موقع “سي إن إي تي”، المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية،

صور للفضاء

صور للفضاء

ورصد هابل خلال مسيرته التي تمتد على مدى ثلاثة عقود، مشاهد فريدة، كتلاشي سديم “ستينغراي” سنة 2016 بعد أن كان ساطعا في عام 1996.

صور للفضاء

صور للفضاء

واعتبر “ستينغراي” عندما رصد أول مرة، أصغر سديم كوكبي معروف، علما أنه تشكّل خلال نهاية حياة نجم أطلق غازات متوهجة.

صورة للفضاء

صورة للفضاء

ووصفت “ناسا” صور السديم بأنها الأولى من نوعها والتي تظهر التغيرات التي طرأت عليه بوضوح عال، مضيفة: “صورة نادرة تمثل تلاشي غطاء غازي بسرعة حول نجم قديم”.

ووصف العضو في فريق هابل، مارتين غيريرو، صورة السديم بأنها: “مثيرة للغاية وغريبة جدا”، لافتا إلى أن اللقطات أظهرت “تطور السديم بشكل حقيقي”.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق تلسكوب هابل في عام 1990، ليدور حول الأرض، مرسلا صورا مميزة للكون، ساعدت علماء الفلك على فهم العديد من الظواهر، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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