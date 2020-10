ناسا تعلن عن موعد إطلاق المركبة الأمريكية المأهولة

أعلنت وكالة ناسا في بيان أنها تستعد لإطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقالت “قررت ناسا وشركة سبيس إكس أن إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية سيكون في 14 نوفمبر المقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 نوفمبر 3:49 بتوقيت موسكو)”.

واوضحت ان إطلاق المركبة سيتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وسيستخدم لإطلاقها صاروخ من نوع “فالكون-9” من إنتاج شركة “سبيس إكس” الأمريكية.

