ناسا تعلن عن نشاط خارج المركبة الفضائية في 15 نوفمبر

ستجري ناسا نشاط خارج المركبة الفضائية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر مع رائدي الفضاء جوش كاسادا وفرانك روبيو، ستكون هذه أول عملية سير في الفضاء لكلا رواد الفضاء، لتكون أول سير في الفضاء منذ مارس 2022.

وذلك علي الرغم من وقف وكالة الفضاء الأنشطة خارج المركبة (EVAs) مؤقتًا في المحطة لإعطائها الوقت للتحقيق في حادث أثناء المشي حيث ظهرت طبقة رقيقة من الرطوبة داخل خوذة رائد الفضاء ماتياس مورير.

كان رائد الفضاء الألماني على ما يرام، لكن وكالة ناسا وصفتها بأنها “مكالمة قريبة” وقررت وقف السير في الفضاء بقيادة ناسا في المحطة حتى تتمكن من تحديد سبب الحادث حسبما نقلت Digitartlends.

ومن جهة أخرى سيخرج الزوجان من غرفة معادلة الضغط Quest التابعة للمحطة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي لتجميع شريحة تركيب لمصفوفات الطاقة الشمسية على الجانب الأيمن من مجموعة الجمالون في البؤرة الأمامية المدارية كجزء من العمل الجاري لترقية نظام الطاقة بالمحطة.

وكانت قد جرت خمس عمليات سير في الفضاء أخرى في المحطة، شارك فيها في الغالب رواد فضاء ونظمها نظير وكالة ناسا الروسية روسكوزموس.

سيبدأ البث المباشر للحدث من وكالة ناسا في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع تعيين السير في الفضاء نفسه في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيحب كاسادا وروبيو قضاء حوالي سبع ساعات خارج المحطة.

سيعمل كاسادا كعضو طاقم خارج المركبة رقم 1 (EV 1) وسيتم التعرف عليه من خلال الخطوط الحمراء على بدلة الفضاء الخاصة به. سيعمل روبيو كعضو طاقم خارج المركبة 2 (EV 2) وسيرتدي بدلة بدون خطوط حمراء.

يمكنك مشاهدة السير في الفضاء عبر مشغل الفيديو المضمن في الجزء العلوي من هذه الصفحة، أو من خلال زيارة قناة ناسا على YouTube، والتي ستحمل نفس الخلاصة.

سيستخدم البث المباشر مجموعة متنوعة من الكاميرات، بما في ذلك كاميرات خوذة رائد الفضاء، ويتضمن تعليقًا من موظفي ناسا يقدمون نظرة ثاقبة لما يفعله رواد الفضاء في أي وقت، ستشكل الروابط الصوتية الحية بين رواد الفضاء و Mission Control أيضًا جزءًا من البث.

بعد نشاط النشاط خارج المركبة هذا الأسبوع، من المقرر إجراء عمليتي سير في الفضاء التاليتين بقيادة ناسا الاثنين 28 نوفمبر والخميس 1 ديسمبر.