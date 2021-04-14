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ناسا تكتشف الخلل الذي منع المروحية المريخية من الإقلاع

14 - أبريل - 2021
مروحية مريخية

مروحية مريخية

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اكتشف الاخصائيون في ناسا عطلا منع مروحيتها المريخية من القيام برحلة في أجواء المريخ، وقد أعد المهندسون نسخة جديدة لبرمجيات المروحية.

وقال المهندسون في مدونة روفر Perseverance الأمريكي الذي أوصل المروحية إلى المريخ:” إن كل أجهزة المروحية تعمل بشكل طبيعي. لكن إصلاح العطل تطلب منا بذل المزيد من الجهود والوقت لتحديث البرمجيات. وسنعلن موعدا جديدا لتحليق المروحية”.

يذكر أن أول رحلة جوية لمروحية Ingenuity كان يفترض أن تتحقق الأحد الماضي. إلا أن تجربة تدوير مروحتها أظهر عطلا في عملها، ما أجبر المهندسين على تأجيل تحليقها.

واتضح لاحقا أن العطل له علاقة بالبرمجيات، وقال خبراء ناسا إن البرمجيات الجديدة جاهزة وسترسل بعد فحصها إلى المريخ. ويتوقع أن تنتهي كل تلك العمليات الروتينية نهاية الأسبوع الجاري ويعلنون موعدا جديدا لتحليق المروحية.

يذكر أن روفر Perseverance الأمريكي هبط أوتوماتيكيا في 19 فبراير على سطح المريخ في منطقة حفرة “إيزيرو”. ويأمل اخصائيو ناسا بأن يكتشفوا بواسطة الروفر آثارا للحياة الماضية في تربة المريخ، وذلك بحسب “تاس”.

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