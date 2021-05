ناسا تكشف تفاصيل رحلة مروحية المريخ Ingenuity

كشفت وكالة ناسا في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل الرحلة التي حلقت بها مروحية Ingenuity فوق سطح المريخ مؤخرا، قائلة “واجهت مروحية Ingenuity في رحلتها السادسة فوق سطح المريخ بعض المشكلات الفنية، لكنها أنجزت المهمة المطلوبة منها ككل”.

أضاف البيان “الرحلة جرت في 22 ايار الجاري، أعطيت الأوامر للمروحية للارتفاع 10 امتار والتحرك لمسافة 150 م في الاتجاه الجنوبي الغربي بسرعة 4 م/ثا، وكان من المفترض بعدها أن تتقدم 15 مترا أخرى جنوبا لتصور المنطقة بالألوان، ومن ثم التحرك لـ 50 م باتجاه الشمال الشرقي وتنفيذ عملية الهبوط.. أظهرت البيانات التي حصلنا عليها أن أول 150 م قطعتها المروحية دون مشاكل، لكن بعدها بدأت سرعة Ingenuity بالتأرجح واستمرت كذلك حتى نهاية الرحلة، وهبطت المروحية على بعد 5 أمتار من المكان الذي كان من المفترض أن تهبط فيه”.

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd

— NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021