وقالت “ناسا” على موقعها الإلكتروني إن الكبسولة تم افتتاحها يوم 5 نوفمبر في مختبر تابع للوكالة في هيوستن، مضيفة أن العينة تم جمعها من قبل رائدي الفضاء اللذين حطا على سطح القمر خلال هذه الرحلة.

وتابعت “قام جاك شميث وجين سيرنان بجمع عينات سطح القمر في أنبوب، عرضه 4 سنتمترات”.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن هناك عينة أخرى من المقرر افتتاحها لأول مرة في يناير المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة سارة نوبل، عالمة ناسا التي تعمل في واشنطن أن “تحليل هذه العينات سيؤدي إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من رحلة أبولو، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من العلماء من صقل تقنياتهم والمساعدة في إعداد المستكشفين المستقبليين للمهام القمرية المتوقعة في 2020 وما بعدها”.