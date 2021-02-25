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ناسا تنشر "صوراً بانورامية" لكوكب المريخ

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 2:51 مساءً
سطح كوكب المريخ

سطح كوكب المريخ

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ضمن الخطط الاستكشافية التي تقوم بها وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” لدراسة كوكب المريخ ، نشرت الوكالة الأمريكية ، الأربعاء، “صورة بانورامية” لافتة من للكوكب الأحمر، التقطها المسبار “برسيفرنس”، في المنطقة التي حطّ فيها الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصورة التي نشرتها “ناسا” بعد جمع لقطات عدة التقطها الروبوت الجوال، قمة فوهة جيزيرو التي كانت تحوي بحسب العلماء بحيرة عميقة، كان يصب فيها نهر قبل حوالي 3.5 مليارات سنة.

والتقط الروبوت الجوال 142 صورة بانورامية (360 درجة) باستخدام آلات تصوير فائقة الدقة مدمجة فيه، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وقال جيم بل من جامعة أريزونا: “نحن موجودون في موقع جيد جدا يمكننا فيه رؤية خصائص شبيهة جدا بتلك التي وقعت عليها مركبات سبيريت وأوبورتيونيتي وكوريوسيتي (ثلاث مركبات سبقت برسيفرنس إلى الكوكب الأحمر) في منطقة الهبوط”.

وتسعى وكالة الفضاء الأميركية من خلال هذه المهمة إلى إيجاد آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر من خلال جمع ما يصل إلى 30 عينة صخرية من الكوكب خلال أقل من عامين.

وستساعد كاميرات “برسيفرنس” العلماء على تحديد التاريخ الجيولوجي والظروف الجوية في الفوهة، وتحديد الصخور والرواسب التي ستُسحب قبل نقلها إلى الأرض في مهمة مستقبلية متوقعة في ثلاثينات القرن الحالي.

وكانت “ناسا” قد نشرت، الاثنين، وثيقتين استثنائيتين التقطهما الروبوت الجوال، هما فيديو لافت لهبوطه سُجل من مختلف الزوايا، وأول تسجيل صوتي على الكوكب الأحمر جرى التقاطه بواسطة ميكروفون.

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