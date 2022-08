"ناسا" تنشر صوراً لـ"غانيميد".. أكبر أقمار المشتري

أطلقت “ناسا” المسبار “غونو” عام 2011، ووصل إلى مدار الكوكب العملاق عام 2016، هذا ونشرت سلسلة من الصور التي التقطها المسبار “غونو” لكوكب المشتري، ومعه “غانيميد” أكبر الأقمار التي تدور حوله.

ويتميز القمر بأنه الوحيد من بين أقمار المشتري الذي يملك مجالا مغناطيسيا خاصا به، مما يتسبب في ظاهرة الشفق القطبي.

وذكرت الوكالة أن المسبار التقط الصور التي وصفتها بـ”المذهلة” في يونيو الماضي، عندما حلّق فوق غانيميد، الذي يعد أكبر قمر في المجموعة الشمسية، علما أنه مغطى بالجليد.

وقالت “ناسا” إن أي مركبة فضائية لم تقترب من غانيميد مثل فعل المسبار “غونو”، بما في ذلك مركبة “غاليليو” المدارية التي اقتربت منه عام 2000.

وتظهر الصور الحديثة العديد من المناطق المظلمة والمضيئة في غانيميد، لا سيما فوهة “تروس” الشهيرة، التي تعد من أبرز معالم هذا القمر بروزا.

وكانت الصور مُجمعة في فيديو قصير صنع على طريقة “التسارع الزمني” (Time lapse).

ونشأ القمر غانيميد منذ حوالى 4.5 مليار سنة، أي في الوقت ذاته الذي نشأ فيه كوكب المشتري، ويعد تاسع أكبر جرم سماوي في النظام الشمسي.

وتنقل صور “غونو” المشاهدين أيضا إلى قلب المشري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، حيث يمكنهم مشاهدة ظواهر هناك مثل الأعاصير الحلزونية.

Take an enchanting tour on @NASASolarSystem’s #JunoMission as it flies closer than any other spacecraft in two decades to Jupiter and its largest moon Ganymede. Sit back, relax, and enjoy the ride! Get the mission details: https://t.co/eD5OX8ucqd pic.twitter.com/DbeRy6o93e

— NASA (@NASA) July 14, 2021