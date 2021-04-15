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ناسا تنشر صورة لثقب أسود يقذف تياراً من الجسيمات بـ"اللون الوردي"!

15 - أبريل - 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

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تُظهر صورة ذات ألوان زائفة، التقطها مرصد “”تشاندرا للأشعة السينية” في عام 2012، انفجارا غير عادي من ثقب أسود، حيث زاد ناتج الأشعة السينية بمقدار 3000 مرة على الأقل في مجرة M83.

ولاحظ “تشاندرا” ما يسمى بمصدر الأشعة السينية ULX، أو مصدر الأشعة السينية الفائق السطوع. ويوفر السلوك الرائع لهذا ULX في M83، دليلا مباشرا على مجموعة من الثقوب السوداء الأقدم والمتقلبة وذات الكتلة النجمية.

وأصدرت وكالة ناسا الصورة المذهلة لثقب أسود يقذف تيارا من الجسيمات، حيث ظهر انفجار الأشعة السينية باللون الوردي.

الصورة التي نشرتها ناسا

الصورة التي نشرتها ناسا

ومعروف بأن الثقوب السوداء تطلق كميات هائلة من الطاقة التي تنفجر من الفراغ في مركزها. ومع ذلك، لم تُر الكثير من الثقوب السوداء وهي تطلق انفجارا جميلا جدا.

وتُظهر صورة من وكالة ناسا موجة ضخمة من الجسيمات الوردية تنطلق من مركز الثقب الأسود في المجرة M83.

ولسوء الحظ، لن تكون الجسيمات وردية بالنسبة للعين البشرية، لأنها “صورة ملونة زائفة”. وتتكون الصور ذات الألوان الزائفة من ألوان من الطيف الكهرومغناطيسي غير المرئي.

وتعد الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية النوع الأكثر شيوعا من الثقوب السوداء الموجودة في جميع أنحاء الكون.

وتتشكل عندما ينهار نجم لا يقل حجمه عن ثلاثة أضعاف حجم شمسنا. وجاذبية هذه الكيانات قوية للغاية، ولا يستطيع حتى الضوء الهروب منها، وذلك بحسب RT

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