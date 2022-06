"ناسا" تنشر صورة مذهلة لكوكب الزهرة

نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء، صورة مذهلة وجديدة لكوكب الزهرة، والتي التقطتها مركبة فضائية أرسلت لدراسة الشمس.

وتُظهر الصورة التي التقطها المسبار الشمسي “باركر” كوكب الزهرة بشكل ساطع غير مسبوق، وشكلت “مفاجأة” للمهندسين الذين التقطوها، بحسب قولهم.

وتتضمن الصورة، التي تم التقاطها من جانب كوكب الزهرة الليلي من على بعد 7700 ميلا، باستخدام معدات “تصوير المجال الواسع لمسبار باركر الشمسي” المثبت على المركبة “ملاحظة مدهشة”، وهي رصدها للحافة اللامعة حول حافة الكوكب وتسمى بـ”التوهج الليلي”، والتي تحدث عندما تتحد ذرات الأكسجين في الغلاف الجوي مع الجزيئات عندما تكون على الجانب الليلي من الكوكب، ما يمنحه ضوءا مميزا.

